بعد اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية.. واشنطن تستدعي سفير روسيا

قالت واشنطن، الثلاثاء، إنها ستستدعي السفير الروسي لديها، أناتولي أنتونوف، إلى مقر الخارجية للاحتجاج على اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين، أن واشنطن "تتعامل بشكل مباشر مع الروس على مستويات عليا، لنقل اعتراضاتنا القوية على التداخل غير الآمن وغير المهني" بين المقاتلة الروسية والمسيرة الأمريكية.

وأضاف: "نستدعي السفير الروسي إلى الوزارة لنقل هذه الرسالة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إن الحادثة وقعت عند الساعة 7:03 بالتوقيت المحلي (06:03 ت.غ) فوق المياه الدولية للبحر الأسود عندما اعترضت مقاتلة روسية من طراز SU-27 بشكل "غير آمن وغير احترافي" للمسيرة الأمريكية من طراز MQ-9.

وفي بيان آخر، ذكرت الوزارة أنه "من المرجح تعرض المقاتلة الروسية لأضرار بعد مهاجمتها المسيرة الأمريكية"، مشيرة أنها "تعمل على رفع السرية عن مقطع فيديو للمقاتلة الروسية التي اصطدمت بالمسيرة".

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريح صحفي، إن "التداخلات بين المقاتلات الروسية والمسيرات الأمريكية مألوفة".

وأوضح أن "المسيرة الأمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية ولا تشكل تهديدات لأحد"، مشيراً أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل في المجال الجوي الدولي"، وموضحاً أن "البحر الأسود لا يتبع لأحد".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "المسيرة الأمريكية قامت بمناورة حادة وتحطمت بعد مواجهة مقاتلات روسية بالقرب من حدودها".

وأضافت: "مقاتلاتنا لم تستخدم أسلحة ولم تصطدم بالمسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود".