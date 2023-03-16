واشنطن تدعو "جماعة الحوثي" إلى مفاوضات سلام يمنية "بحسن نية"

حثت واشنطن، جماعة الحوثي على الدخول في مفاوضات "بحسن نية" لإبقاء اليمن على طريق السلام.

جاء ذلك في تصريحات للمندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورانتس خلال إيجاز لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، الأربعاء، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

وقال ديلورانتس: "نرحب بدعم الحكومة اليمنية المستمر لجهود الأمم المتحدة، وكذلك بالدعم الذي تقدمه السعودية وسلطنة عمان ودول إقليمية أخرى".

وأضاف: "نحث الحوثيين على الدخول في مفاوضات بحسن نية والعمل مع الأمم المتحدة لإبقاء اليمن على طريق السلام".

وتابع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: "نأمل أن يساهم الاتفاق المعلن مؤخرا بين السعودية وإيران في الجهود المبذولة لتأمين حل دائم للصراع في اليمن ومعالجة استمرار تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة إلى الحوثيين وضمان الدعم الإيراني لعملية سياسية يمنية".

والجمعة، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

والاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، إن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية ستكون له تأثيرات "إقليمية إيجابية أخرى".

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.