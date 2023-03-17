براءة أمريكي بعد أن قضى 34 عاما بالسجن "ظلما"

بعد أن قضى 34 عاما في السجن "ظلما"، قررت وحدة مراجعة الإدانة التابعة لمكتب المدعي العام في مقاطعة براود الإفراج عن سجين من ذوي البشرة السمراء بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتعود قصة السجين سيدني هولمز البالغ من العمر 57 عاما إلى عام 1988، حينما كان يعمل سائق سيارة استقلها رجلان مجهولان وسرقا رجلا وإمرأة تحت تهديد السلاح، وبعد عام واحد فقط حكم عليه بالسجن لمدة 400 عام ليقضيها في سجن بمقاطعة براود.

ووفق التقرير الصادر عن وحدة مراجعة الإدانة التابعة لمكتب المدعي العام في مقاطعة براود، فطلب المدعون آنذاك من القاضي الحكم على هولمز بالسجن 825 عاما.

وصرح المدعي العام في ذلك الوقت "بيتر ماغرينو" أنه لم يطلب عقوبة السجن مدى الحياة كي لا يتمكن هولمز من الحصول على إطلاق سراحه طوال حياته، بحسب التقرير.

وفي عام 2020 أرسل هولمز رسالة إلى وحدة مراجعة الإدانة بمكتب المدعي العام هارولد برايور في مقاطعة براود مؤكداً أنه بريء استنادا إلى الوقائع من جريمة السطو المسلح التي اتهم بها.

وبعد إعادة إجراء التحقيق من قبل الوحدة ومشروع البراءة في فلوريدا كشف المدعي العام أن هناك شكوكاً معقولة بشأن صحة إدانته.

ولفت التقرير أن "هولمز" لم يعترف بتورطه في جريمة السطو المسلح، ولم يُعرف مرتكبوها حتى الآن، وهذا ما يتعارض مع إقراره بالذنب واعترافه على الفور في حادثتي سرقد سابقتين.

ولم تثبت التحقيقات أي دليل لتورط هولمز، وأضاف التحقيق أن إدانته ممكن أن تكون ناجمة عن عدم دقة الإجراءات في ذلك الوقت بسبب ضعف التقنيات.

ووصف المحامي الأمريكي الشهير "بن كرامب" عبر - تغريدة على موقع تويتر- إدانة هولمز بـ"400 عام على الرغم من عدم وجود دليل على ارتكابه الجريمة بأنها أمر "يفطر القلب، ورحب في الوقت ذاته بإثبات براءته والإفراج عنه أخيرا.

قصة "هولمز" سبطت الضوء على الاتهامات الموجة للقضاء الأمريكي بظلمه لذوي البشرة السوداء.