بايدن يصدر قانونا يكشف النقاب عن معلومات استخباراتية حول منشأ كورونا

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، قانونا يرفع السرية عن معلومات استخباراتية حول وجود روابط محتملة بين فيروس كورونا وتسربه من مختبر لعلم الفيروسات بمدينة ووهان الصينية.

وقال بايدن: "في إطار تنفيذ هذا التشريع سترفع إدارتي السرية، وستشارك أكبر قدر ممكن من تلك المعلومات، بما يتفق مع سلطتي الدستورية للحماية من الكشف عن معلومات من شأنها الإضرار بالأمن الوطني".

وأوضح أنه يشارك الكونغرس هدفه المتمثل في الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات عن منشأ كوفيد-19، مضيفاً أن إدارته ستضع الأمن الوطني في الاعتبار عند اتخاذ قرار حول ما سيُنشر من معلومات.

وأقر مجلسا النواب (أغلبية جمهورية) والشيوخ (أغلبية ديمقراطية) بالإجماع مشروع القانون بعد توافق واسع النطاق.

وفي مارس/آذار الجاري، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي إنه من المحتمل جدّا أن يكون سبب الجائحة تسرّبا من مختبر في ووهان، وذلك بعد يومين من فرضية مماثلة قدّمتها وزارة الطاقة الأميركية، وهو ما تنفيه بكين بشدة.

الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية للطلب من كل الدول مشاركة المعلومات التي تملكها حول منشأ كوفيد-19.

وفي واشنطن يدور نقاش مسيّس للغاية حول منشأ فيروس كورونا تقريبا منذ الإعلان عن تسجيل أول إصابة بشرية في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، وسط دعوات من الديمقراطيين والجمهوريين للرئيس بايدن برد أقوى على الصين.