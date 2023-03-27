محكمة أمريكية: تسريب أجزاء من "شفرة المصدر" لتشغيل تويتر عبر الإنترنت

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الإثنين، أن محكمة أمريكية أظهرت وثائق تظهر أن أجزاء من "شفرة المصدر" المستخدمة لتشغيل موقع التواصل الاجتماعي تويتر تم تسريبها عبر شبكة الانترنت، وفق إعلام أمريكي.

وأضافت الصحيفة أن موقع تويتر تحرك لإزالة الرمز المسرب عن طريق إرسال إشعار انتهاك حقوق النشر إلى "غيت هاب" GitHub، وهي منصة تعاون عبر الإنترنت لمطوري البرامج، نشر الرمز عليها.

وامتثلت "غيت هاب" للطلب وأزالت الرمز في اليوم نفسه، لكن لم يتضح كم من الوقت ظل الرمز المسرب على الإنترنت، وكان متاحًا للعامة عدة أشهر على الأقل، وفق الصحيفة الامريكية.

كما طلبت تويتر من المحكمة الجزئية الأمريكية في المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا أن تأمر "غيت هاب" بتحديد الشخص الذي شارك الرمز وأي أفراد آخرين قاموا بتحميله.

ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على التحقيق الداخلي، قولهما إن شركة تويتر بدأت تحقيقًا في التسريب، وتوقّع المسؤولون التنفيذيون الذين يتعاملون مع الأمر أن المسؤول عن ذلك غادر الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، عام 2022.

ويُعد الكود الذي تم تسريب أجزاء منه، تحديًا جديدًا يضاف إلى سلسلة التحديات التي يواجهها مالك الموقع إيلون ماسك على تويتر، إذ غالبًا ما تنظر شركات التكنولوجيا إلى هذا الكود باعتباره سرًّا وثيقًا، ولا تشاركه خوفًا من منح المنافسين ميزة غير عادلة أو يكشف عن ثغرات أمنية.

ووفقًا للتقرير، فإن أحد مخاوف الشركة أن يكون الكود لا يزال يتضمن ثغرات أمنية يمكن أن تمنح القراصنة أو الأطراف الأخرى المتحمسة وسائل لاستخراج بيانات المستخدم أو إزالة الموقع كلّيًّا.

يشار إلى أنه رغم سعي شركات التكنولوجيا لحماية قواعدها البرمجية، أصبحت أهدافًا متكررة لكثير من القراصنة.

ففي عام 2020 قُبض على أنتوني ليفاندوفسكي، المهندس السابق في "غوغل" و"أوبر" والخبير في السيارات الذاتية القيادة، وحُكم عليه بالسجن مدة 18 شهرًا لسرقة شيفرات برمجية من غوغل.

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصدر عفوًا عنه قبيل انتهاء ولايته.