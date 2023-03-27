6 قتلى بينهم 3 طلاب إثر إطلاق نار بمدرسة أمريكية

قُتل 6 أشخاص بينهم 3 طلاب، الاثنين، إثر إطلاق نار في مدرسة ابتدائية خاصة في مدينة ناشفيل، بولاية تينيسي الأمريكية.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل بولاية تينيسي، خلال مؤتمر صحفي، إنّ مطلق النار أنثى واستخدمت في الهجوم رشّاشين ومسدّساً عندما دخلت إلى مدرسة مسيحية خاصة.

وأوضح أن القتلى هم "3 طلاب أطفال و3 معلمين"، وأن منفذة الهجوم "دخلت المدرسة من مدخل جانبي، وشقت طريقها من الطابق الأول إلى الطابق الثاني حيث وقع إطلاق نار".

وذكر أن منفذة الهجوم قُتلت خلال تبادل لإطلاق النار بينها وبين عناصر من الشرطة.

وتم نقل 108 من الطلاب والموظفين بعيداً عن مكان الحادثة بعد إطلاق النار، وفقاً لإدارة الإطفاء في ناشفيل.

وتضمّ المدرسة الابتدائية "ذي كوفننت" 200 تلميذ و40 موظفاً.

ولم تكشف الشرطة حتى الساعة (18:45 ت.غ) من مساء الاثنين، عن دوافع منفذة الهجوم.

وتتكرّر حوادث إطلاق النار في المدارس بالولايات المتحدة، وفي مايو/ أيار 2022 أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عاماً النار وقتل 19 طالباً ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.

ووقع أسوأ هجوم في 2012 وارتكبه مختلّ عقلياً في مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت وقُتل خلاله 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات.