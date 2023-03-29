واشنطن: سنرد على استهداف قواعدنا يسوريا والعراق وقتما نشاء

قالت واشنطن إنها سترد وقتما وكيفما تشاء على استهداف الجنود الأمريكان في القواعد المتمركزة في سوريا والعراق.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصال الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في مؤتمره الصحفي اليومي، الثلاثاء.

وأضاف كيربي أن بلاده سترد بالشكل اللازم على استهداف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران للمنشآت الأمريكية في سوريا والعراق.

وأردف أن الولايات المتحدة سترد في الزمان والطريقة المناسبتين لدى وقوع أي هجوم ضد قواعدها.

والسبت، ذكرت وكالة الأناضول، أن حقلي عمر للنفط وكونيكو للغاز ومحيطهما تعرضا لهجمات صاروخية حيث تتمركز القوات الأمريكية بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وأضافت أن الهجمات الصاروخية جاءت من المناطق التي تتواجد فيها مجموعات إرهابية أجنبية مدعومة من إيران في دير الزور.

والجمعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "طائرة مسيرة استهدفت منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، الخميس، ما نتج عنه مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأمريكية".