الادعاء العام في مانهاتن يطالب ترامب بتسليم نفسه

صرح جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أن الادعاء العام في مانهاتن بمدينة نيويورك طلب من الأخير تسليم نفسه اليوم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تاكوبينا لشبكة "سي إن إن" المحلية، بعد يوم من تصويت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن على توجيه لائحة اتهام ضد ترامب.

وأوضح أنه "تفاجأ بتوقيت قرار الاتهام وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، لأن الخدمة السرية التي تحمي الرئيس السابق بحاجة إلى تنسيق تسليم نفسه في نيويورك".

ورجح محامي الدفاع أن يقوم ترامب بتسليم نفسه للمحاكمة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد معين.

وتعد هذه القضية الجنائية الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، وصدمة لمحاولة ترامب العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) الأميركية في تقرير أنه على الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن مسؤولين متابعين للملف أكدوا أنها تضم أكثر من 20 تهمة.

والخميس، وجه المدعون العامون في مانهاتن بمدينة نيويورك اتهاما إلى ترامب بقضية دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016، حسب أسوشيتد برس.

وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة مع الرئيس السابق قبل فترة طويلة من ترشحه للرئاسة وتلقت أموالا مقابل صمتها بخصوص هذه العلاقة قبل انتخابات 2016.

ونفى ترامب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيلز، منذ خروج تلك الادعاءات إلى العلن عام 2018.