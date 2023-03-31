البنتاغون: مقتل 8 مسلحين شمال شرق سوريا في غارات جوية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، مقتل 8 مسلحين بغارات جوية استهدفت مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني شمال شرق سوريا.

وقال متحدث البنتاغون، باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، إن القوات الأمريكية استهدفت منشأتين لـ"فيلق القدس" في محافظة دير الزور السورية، مشيراً إلى أن القصف أسفر، وفق المعطيات الأولية، عن مقتل 8 من عناصر "فيلق القدس".

وكانت قوات أمريكية متمركزة شمال شرق سوريا تعرضت لقصف بطائرة مسيرة في 23 مارس/ آذار الجاري وضربة صاروخية في اليوم التالي.

وأكد رايدر أن 6 من الجنود الأمريكيين المستهدفين تعرضوا لإصابات دماغية، جراء الهجوم.

وأضاف أن إصابة الجنود الستة تضاف إلى مقتل متعاقد أمريكي وإصابة ستة جنود ومقاول آخر بجروح في الهجومين المنفصلين.

والجمعة الماضي، أعلن رايدر أن هجوماً بعشرة صواريخ استهدف قاعدة "القرية الخضراء" في دير الزور بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة منشأة في قاعدة للتحالف الدولي بالحسكة شمال شرقي سوريا.

وأضاف رايدر في موجز صحفي، آنذاك، أن الهجوم على القاعدة لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

والجمعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "طائرة مسيرة استهدفت منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، الخميس، ما نتج عنه مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأمريكية".

وأوضح أوستن في بيان، أن أجهزة المخابرات حددت "أن الطائرة المسيرة من صنع إيراني"، وبين أن الصواريخ أصابت منزلاً قريباً من القاعدة، وأن امرأتين وطفلين أصيبوا بجروح طفيفة، بحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية.

وعقب ذلك أعلنت الدفاع الأمريكية شن غارات جوية "محددة ودقيقة" ضد جماعات "مدعومة من إيران" شرقي سوريا، ردا على الهجوم بالمسيّرة.

يشار إلى أن القواعد والنقاط العسكرية الأمريكية في سوريا تتعرض من حين لآخر لهجمات بطائرات مسيرة وقذائف تنطلق من مناطق سيطرة مجموعات إرهابية أجنبية مدعومة من إيران.

وتشهد المناطق التابعة للنظام السوري في دير الزور ومنطقة البوكمال وجوداً كثيفاً للمجموعات التابعة لإيران التي يديرها "الحرس الثوري"، وتتحكم تلك المجموعات بالمناطق التي توجد فيها وتديرها دون الرجوع إلى النظام السوري.