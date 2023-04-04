ترامب يصل مقر محاكمته في نيويورك

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مقر المحكمة في مانهاتن بنيويورك، ليمثل أمامها ويتم تبليغه بلائحة الاتهام الموجهة ضده.

وقبل دخوله المحكمة، قال ترامب في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها "تروث سوشال": "لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا".

وأضاف: "هذا الأمر يبدو سرياليا للغاية.. إنهم سوف يعتقلوني"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن مثول ترامب أمام المحكمة "ليس محل تركيز الرئيس جو بايدن اليوم"، لكنه لفت إلى أن بايدن قد يشاهد مثول ترامب أمام المحكمة في وقت لاحق، كـ"جزء من متابعته للأخبار".

وشدد البيت الأبيض، في الوقت نفسه، على الاستعداد لمواجهة لأي أعمال عنف مرتبطة بمثول ترامب أمام المحكمة.

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