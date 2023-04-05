ترامب: جريمتي الوحيدة هي الدفاع بلا خوف عن الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها على الإطلاق هي "الدفاع بلا خوف" عن الولايات المتحدة.

وأضاف لمؤيديه بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا بعد ساعات من توجيه اتهامات له: "لم أعتقد أبدا أن شيئا كهذا (توجيه اتهام له) يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة".

وأردف: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".

وأشار إلى أنه تم رفع هذه القضية المزيفة فقط للتدخل في انتخابات 2024 المقبلة، ويجب إسقاطها على الفور.

وأضاف أن "التدخل الانتخابي الهائل الذي يشهده حالياً لم يسبق له مثيل في البلاد".

واتهم ترامب الديمقراطيين بمهاجمته "بموجة تحقيقات مزيفة".

ومثل ترامب أمام محكمة بنيويورك حيث دفع ببرائته في كل التهم الـ34، المرتبطة بالتحقيق في قضية مدفوعات الأموال لالتزام الصمت عام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز.

كما انتقد الرئيس الأمريكي السابق سياسات إدارة بايدن، مشيراً إلى أن "الانسحاب غير الكفء للولايات المتحدة من أفغانستان كان أكثر الأوقات إحراجًا في تاريخ بلادنا".

وحول تهديدات الدول المختلفة باستخدام الأسلحة النووية، قال ترامب إنه "في ظل قيادة إدارة بايدن، يمكن أن تحدث حرب عالمية نووية شاملة ثالثة".

ولفت: "نحن لسنا بعيدين عن ذلك، صدقوا أو لا تصدقوا".

واختتم حديثه بالقول إن "الاقتصاد الأمريكي أصيب بالشلل بسبب أكبر تضخم شهدناه منذ أكثر من 60 عامًا".