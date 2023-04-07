تاجر أسلحة روسي ينصح ترامب باللجوء إلى روسيا

في بادرة غريبة، اقترح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اللجوء إلى روسيا، قائلا له إنه يخاطر بحياته في الولايات المتحدة.

فقد وجه بوت الذي أفرجت عنه واشنطن مؤخرًا في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، برقية إلى ترامب يحذّره فيها من أنّ "إدارة بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون. إنّها تفضّل وضع حدّ لحياتك بدل تركك تقف في طريقها".

وأضاف بوت في الرسالة التي وجهها من موسكو أمام صحافيين "ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذًا آمناً، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأميركي".

وأوقِف فكتور بوت في العام 2008 في تايلاند وحُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 25 عاماً.

ثم أفرجت عنه واشنطن وسلّمته إلى روسيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مقابل نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت موقوفة في روسيا منذ أشهر لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريجوانا.

وأجرت موسكو وواشنطن صفقات عدة لتبادل أسرى في السنوات الأخيرة.

وما زالت روسيا تحتجز ما لا يقلّ عن ثلاثة أميركيين في سجونها، بينهم الصحافي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس.