بـ524 مليون دولار.. واشنطن توافق على بيع راجمات صواريخ للمغرب

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على بيع راجمات صواريخ من نوع "هيمارس" (HİMARS) إلى المغرب، في صفقة تبلغ قيمتها 524.2 مليون دولار.

وتشمل الصفقة، بحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، "بيع 18 راجمة صواريخ عالية الحركة، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية و36 أنظمة صواريخ متعددة الوجهات، و36 رأساً حربياً، و9 مركبات حربية متعددة الأغراض، وأسلحة أخرى".

ووفق البيان، فإن "عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج شمال الأطلسي "الناتو"، لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".

ولفتت الوكالة إلى أن "الصفقة المقترحة ستعمل على تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وستساهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدوده، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة لن تغير التوازن العسكري الرئيسي في المنطقة".

وكان المغرب قد وقع مع الولايات المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2020، اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات، على هامش زيارة رسمية للرباط، أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر.