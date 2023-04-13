الولايات المتحدة ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيان مساء الأربعاء، إن بلاده "ترحب باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، الشريكان المقربان للولايات المتحدة والحليفان الرئيسيان من خارج حلف الناتو".

ومساء الأربعاء، قررت قطر والبحرين إعادة علاقاتهما الدبلوماسية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأوضح سوليفان أن "الولايات المتحدة تعمل منذ بداية إدارة بايدن على تشجيع التكامل الإقليمي وخفض التصعيد والتقارب بين شركائها".

وأشار أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع جميع شركائها "لتطوير رؤية مشتركة لمنطقة أكثر تكاملاً واستقرارا وازدهارا".

وفي فبراير/ شباط الماضي، عقدت لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتماعها الأول في الرياض، لبحث معالجة "الملفات العالقة" بين البلدين الخليجيين.

وأنهت قمة العلا بالسعودية في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، مقاطعة أعلنها الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ضد قطر، قبل أكثر من 3 سنوات آنذاك، غير أن العلاقات بين الدوحة والمنامة لم تكن بأفضل حالاتها وشابها حديث بحريني رسمي متكرر عن وجود "قضايا عالقة"، وفق مراقبين.