البنتاغون: نعارض أي "تأثيرات خارجية" تؤدي لاستمرار الصراع بالسودان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الاثنين، إنها تعارض "بشدة أي تأثيرات خارجية تؤدي إلى استمرار الصراع في السودان".

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، في رد على سؤال للصحفيين بشأن معلومات عن دعم روسيا للحرب في السودان، إنه "غير متأكد من تلك المعلومات".

ولفت رايدر أنه "اطلع على تقارير تشير أن مجموعة فاغنر الروسية كانت على اتصال أو حاولت الاتصال بقوات الدعم السريع".

وأضاف : "نعارض بشدة أي تأثيرات خارجية تؤدي إلى استمرار الصراع" في السودان.

وأشار السكرتير الصحفي للبنتاغون إلى وجود "اتصالات أمريكية مع الجنرالين اللذين يقودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، في إشارة إلى عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأوضح أن التواصل مع البرهان وحميدتي "ارتبط بإجلاء الأمريكيين ومتابعة الأوضاع"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.