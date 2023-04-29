الجيش الأمريكي يعلق التدريبات الجوية بعد سلسلة حوادث تحطم مروحيات

قرر الجيش الأميركي تعليق تحليق طائراته لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، بعد تحطم أربع مروحيات خلال شهر واحد فقط.

وأمر الجنرال جيمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش الأميركي الجمعة "بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتلى" الخميس في ألاسكا وأواخر آذار/مارس في ولاية كنتاكي، أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسعة أشخاص على التوالي، حسب بيان.

وأضاف أن "هذا القرار يمنع جميع طياري الجيش من الطيران باستثناء المشاركين في مهام أساسية، إلى أن يكملوا التدريب اللازم".

وتابع أنه خلال هذه الفترة "سيراجع الجيش إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف".

وقال إن الوحدات العاملة يجب أن تنجز هذا التوقف من الأول إلى الخامس من أيار/مايو، والحرس الوطني والاحتياط بحلول 31 أيار/مايو.

ولقي ثلاثة جنود أميركيين مصرعهم وجرح رابع الخميس في تصادم مروحيتين هجوميتين من طراز أباتشى أثناء عودتهما من تدريبات في ألاسكا.

وفي نهاية آذار/مارس، قتل تسعة جنود في تحطم مروحيتين من طراز بلاك هوك خلال تمرين ليلي في كنتاكي.