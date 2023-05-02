جهاز أمن البيت الأبيض يمنع عمدة أمريكي مسلم من حضور احتفال بمناسبة عيد الفطر

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه منع عمدة مدينة بروسبكت بارك، في ولاية نيوجيرزي، من حضور احتفال بالبيت الأبيض أقامه الرئيس جو بايدن بمناسبة عيد الفطر.

فقبل وقت قصير من وصول رئيس البلدية محمد خير الله إلى البيت الأبيض لحضور الاحتفال بعيد الفطر، تلقى اتصالا من البيت الأبيض يبلغه أن جهاز الخدمة السرية لم يوافق على حضوره الاحتفال، وفق ما ذكر مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية (كير) في نيوجيرزي.

وأكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي يوم الاثنين، أن خير الله لم يسمح له بدخول مجمع البيت الأبيض، لكنه رفض توضيح السبب.

تم انتخاب خير الله لولاية خامسة لمنصب عمدة البلدة في يناير/ كانون ثان.

وقال غوغليلمي في بيان "رغم أسفنا لأي إزعاج قد يكون سببه ذلك، لن يسمح لرئيس البلدية بدخول مجمع البيت الأبيض هذا المساء. لسوء الحظ، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات حول الوسائل والأساليب الوقائية المحددة المستخدمة للقيام بإجراءاتنا الأمنية في البيت الأبيض."

ووصف صلاح الدين عبد المقصود، المدير التنفيذي لكير في ولاية نيوجيرزي، هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق ومهينة".

وتابع "إذا كانت هذه الوقائع تحدث لشخصيات أمريكية مسلمة رفيعة المستوى وتحظى بتقدير مثل العمدة خير الله، فإن هذا يطرح السؤال التالي: ماذا يحدث للمسلمين الذين لا يملكون القدرة على الوصول والرؤية التي يتمتع بها رئيس البلدية؟"

وقالت دينا سيد أحمد، الناطقة باسم كير في نيوجيرزي، إن السلطات أوقفت في السابق خير الله، الذي قام بأنشطة إنسانية في سوريا وبنغلادش، وقامت باستجوابه في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك لمدة ثلاث ساعات عما إذا كان على صلة بإرهابيين.

وقالت كير إن خير الله ساعد الحزب الديمقراطي في نيوجيرزي على وضع أسماء القيادات الإسلامية المحلية لدعوتها إلى احتفال عيد الفطر في البيت الأبيض، وكان ضيفا خلال نهاية الأسبوع في احتفال بمقر إقامة حاكم ولاية نيوجيرزي.