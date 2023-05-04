واشنطن ترفض الاتهامات الروسية بشأن "هجوم" الكرملين

رفضت واشنطن، الخميس، الاتهامات الروسية بشأن التورط بالـ "هجوم" الذي استهدف مقر الرئاسة الروسية (الكرملين) عبرطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، في مقابلة مع قناة " إم إس إن بي سي" الأمريكية، إن "بلاده لا تشجع أوكرانيا أو تمكنها من تنفيذ هجمات خارج حدودها".

وأضاف كيربي: "بالتأكيد لا نملي عليهم الشروط التي يدافعون بها عن أنفسهم، أو العمليات العسكرية التي يجرونها"، حسب ما نقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم الكرملين الولايات المتحدة بالوقوف وراء "هجوم أوكرانيا" مقره بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، خلال مؤتمر صحفي، إن "قرار الهجوم بطائرة مسيرة من قبل أوكرانيا على المقر الرئاسي في وقت متأخر من الثلاثاء اتخذته الولايات المتحدة".

والأربعاء، قال الكرملين إن أوكرانيا حاولت قصف المقر الرئاسي الروسي بطائرتين مسيرتين، وتم إسقاطهما على الفور.

فيما نفت أوكرانيا التورط في الهجوم الأخير على الرئاسة الروسية "الكرملين" بطائرات مسيرة، مؤكدة أنها لا تستخدم قدراتها العسكرية لمهاجمة دول أخرى، بعد اتهامات وجهتها موسكو لها.

وخلال زيارة لهولندا، دعا الرئيس الأوكراني، الخميس، إلى تقديم نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى العدالة بسبب الحرب في أوكرانيا، داعيًا إلى إنشاء محكمة جرائم حرب منفصلة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.