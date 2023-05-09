أعلنت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، عن فشل جديد لعقد محادثات بين النظام السوري والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، حول استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية.

وشددت ناكاميتسو على الأهمية الكبيرة للتعاون التام بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا في ملف القضاء على برنامجها للأسلحة الكيميائية بالكامل، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118.

وأضافت: "لم يتم إغلاق الفجوات وحل التناقضات والخلافات حتى الآن، الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترى أن البيان الذي سلمته سوريا ليس صحيحاً ولا كافياً".

وذكرت أن كل الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء محادثات مقبلة مع سوريا ما زالت تفشل".

وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي 21 أغسطس/ آب عام 2013 استهدف النظام السوري الغوطة الشرقية بأسلحة كيماوية ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني.

ووفقا لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فقد شن نظام الأسد 217 هجوماً بالأسلحة الكيماوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ عام 2011.