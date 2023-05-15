واشنطن تهنئ الشعب التركي على نقل مطالبه سلمياً إلى صناديق الاقتراع

أعربت واشنطن، الاثنين، عن تهنئته للشعب التركي على نقله مطالبه إلى صناديق الاقتراع "بشكل سلمي".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت، إنهم تابعوا عن كثب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها تركيا أمس الأحد.

ونقل مسؤول البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه ينتظر "بفارغ الصبر" العمل مع الرئيس التركي المزمع انتخابه "بغض النظر عمن يكون الفائز".

وأكد على أنه لن يدلي بتصريحات أكثر حول الموضوع نظراً لاستمرار العملية الانتخابية في تركيا.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحصل أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو على 44.88 بالمئة، وأوغان على 5.17 بالمئة وإنجه على 0.44 بالمئة.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.