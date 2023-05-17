القائمة الرئيسية
الأميركتان
القائمة الرئيسية

الولايات المتحدة تدين الهجوم على قافلة أمريكية في نيجيريا

ديلي صباح ووكالات
واشنطن
نشر في 17.05.2023 21:55
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي 2 مارس/ آذار 2023AFP وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي 2 مارس/ آذار 2023(AFP)

أدانت واشنطن، الأربعاء، الهجوم على قافلة من مركبتين أمريكيتين في نيجيريا، أسفر عن مقتل 4 مواطنين نيجيريين، أمس.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، إن "مهاجمين مجهولين هاجموا أمس قافلة من مركبتين للحكومة الأمريكية في ولاية أنمبرة بنيجيريا".

وأضاف أن القافلة "كانت تقل 9 مواطنين نيجيريين، 5 منهم موظفون في البعثة الأمريكية لدى نيجيريا، و4 أفراد في الشرطة النيجيرية".

وتابع البيان: "نحن لا نعلم بالدافع وراء الهجوم، وليس لدينا ما يؤشر في الوقت الحالي على أن الهدف من الهجوم هو بعثتنا".

وأوضح أن المهاجمين "قتلوا 4 أفراد على الأقل ويعمل أفراد البعثة الأمريكية بشكل عاجل مع نظرائهم النيجيريين للتأكد من مكان وحالة أفراد القافلة الذين لم يعرف مصيرهم".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت الولايات المتّحدة عن مكافأة بعشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات...
مختارات