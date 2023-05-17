الولايات المتحدة تدين الهجوم على قافلة أمريكية في نيجيريا

أدانت واشنطن، الأربعاء، الهجوم على قافلة من مركبتين أمريكيتين في نيجيريا، أسفر عن مقتل 4 مواطنين نيجيريين، أمس.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، إن "مهاجمين مجهولين هاجموا أمس قافلة من مركبتين للحكومة الأمريكية في ولاية أنمبرة بنيجيريا".

وأضاف أن القافلة "كانت تقل 9 مواطنين نيجيريين، 5 منهم موظفون في البعثة الأمريكية لدى نيجيريا، و4 أفراد في الشرطة النيجيرية".

وتابع البيان: "نحن لا نعلم بالدافع وراء الهجوم، وليس لدينا ما يؤشر في الوقت الحالي على أن الهدف من الهجوم هو بعثتنا".

وأوضح أن المهاجمين "قتلوا 4 أفراد على الأقل ويعمل أفراد البعثة الأمريكية بشكل عاجل مع نظرائهم النيجيريين للتأكد من مكان وحالة أفراد القافلة الذين لم يعرف مصيرهم".