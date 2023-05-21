الرئيس الأمريكي يعلن عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تزامناً مع لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع بهيروشيما اليابانية.

وقال بايدن إنّ الحزمة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، منها قناة الحرة.

ويأتي الإعلان عن الحزمة الجديدة بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر لحلفاء واشنطن لتسليم مقاتلات أف-16 المتطورة إلى أوكرانيا، وهو ما أثار غضب موسكو التي حذرت من "مخاطر مهولة" حال فعل ذلك.

وكشفت وزارة الدفاع أمريكية عن تفاصيل حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الحزمة تمثل مساعدة أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا.

ولفتت إلى أن هذه الحزمة تعد السحب الثامن والثلاثين لإدارة بايدن للمعدات العسكرية من مخزونات وزارة الدفاع منذ أغسطس 2021.

وأوضح البيان أن قيمة الحزمة الجديدة تصل إلى 375 مليون دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة "هيمارس"، وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وغيرها.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.