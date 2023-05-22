اعتداء يستهدف مبنى "البيت التركي" في نيويورك

تعرض مبنى "البيت التركي" الذي يضم القنصلية العامة في مدينة نيويورك الأمريكية، الاثنين، لاعتداء من قبل شخص مجهول.

وأفادت وكالة الأناضول أن المبنى الواقع مقابل مقر الأمم المتحدة، تعرض لاعتداء بحلول الساعة 03:14 بحسب التوقيت المحلي التركي.

وأضافت أن شخصاً مجهول الهوية قام بمهاجمة المبنى بقطعة حديد، وحطم زجاج الطوابق السفلية منه.

وعقب إبلاغها بالاعتداء، اتخذت شرطة نيويورك تدابيراً أمنية حول المبنى.

يذكر أن "البيت التركي" جرى افتتاحه في 20 سبتمبر/ أيلول 2021 من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويضم أيضاً مقر الممثل الدائم لأنقرة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة التركية في نيويورك.

وتمّكن من لفت انتباه سكان المدينة عبر الأنشطة التي نظمها، إذ أصبح مركزاً لأكثر من 50 فعالية اجتماعية وثقافية ورسمية استقطبت شخصيات تركية وأجنبية من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وذاع صيت البيت التركي في نيويورك بفضل تصميمه المميز وأنشطته المهمة، وتحول إلى ملتقى لأفراد المجتمع الدبلوماسي في المدينة وأبناء الجاليات التركية في الولايات المتحدة.