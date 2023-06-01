منفذ الاعتداء على البيت التركي بنيويورك "مضطرب عقلياً"

أعلنت مصادر طبية، الأربعاء، تشخيص مرض الفصام لدى "رجب آق بييق" منفذ الاعتداء على "البيت التركي" في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن المستشفى الذي نقل إليه "آق بييق" باشر في معالجته.

وأضافت أن "المعتدي واصل سلوكه العدواني في المستشفى، وقد يؤذي نفسه والآخرين جراء تصرفاته، حيث تهجم على شخصين في المستشفى بالفعل، ولكم نوافذ المستشفى، ثم نقل إلى غرفة خاصة لعزله".

وأشارت إلى خروج المتهم لاحقاً من المستشفى تماشيا مع قرار إخلاء سبيله بشكل مشروط، مؤكدة أن الأطباء شخصوا لديه مرض الفصام.

والجمعة الماضي، ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على منفذ الهجوم ضد "البيت التركي" في نيويورك في 22 مايو/ أيار الماضي، المدعو "رجب آق بييق" (29 عاماً).

واتخذ القضاء الأمريكي قرار "إخلاء سبيل مشروط" بحق المتهم الذي وجهت إليه تهم "الشروع في السرقة، وجرم إرهاب وحيازة سلاح بغرض ارتكاب جرم، وتهديدات إرهابية، وإلحاق أضرار جزائية، وتوجيه تهديدات".

وحظر قاضي المحكمة على آق بييق الاقتراب من البيت التركي.

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، تعرض مبنى "البيت التركي" إلى اعتداء بقطعة حديد، وقام المهاجم بتحطيم زجاج الطوابق السفلية منه.

يذكر أن "البيت التركي" جرى افتتاحه في 20 سبتمبر/ أيلول 2021 من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويضم أيضاً مقر الممثل الدائم لأنقرة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة التركية في نيويورك.

وتمّكن من لفت انتباه سكان المدينة عبر الأنشطة التي نظمها، إذ أصبح مركزاً لأكثر من 50 فعالية اجتماعية وثقافية ورسمية استقطبت شخصيات تركية وأجنبية من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وذاع صيت البيت التركي في نيويورك بفضل تصميمه المميز وأنشطته المهمة، وتحول إلى ملتقى لأفراد المجتمع الدبلوماسي في المدينة وأبناء الجاليات التركية في الولايات المتحدة.