الولايات المتحدة وبريطانيا تطلقان شراكة اقتصادية "لاحتواء" نفوذ الصين

أطلقت واشنطن ولندن، الخميس، شراكة اقتصادية جديدة بهدف "احتواء النفوذ الصيني"، وفق اتفاق أطلق عليه اسم "إعلان الأطلسي".

وتضمن الاتفاق عدة بنود، بينها تعزيز التعاون في صناعات الدفاع، والطاقة النووية المدنية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في واشنطن، إن البلدين أطلقا شراكة اقتصادية جديدة "تهدف إلى خوض التحديات الجيوسياسية الكبيرة الراهنة، خصوصا في مواجهة طموحات الصين".

وأضاف أن تعاون واشنطن ولندن من شأنه "قيادة التكنولوجيا الجديدة، والتأكد من أنها تتقدم بطريقة آمنة ومسؤولة".

بدوره، أكد سوناك أن العلاقة بين لندن وواشنطن "كانت دوما مهمة، بفضل قيمهما المشتركة"

وأوضح أن الشراكة مع واشنطن "تسعى لوضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، للحد من مخاطره المحتملة".

فيما لم يصدر تعليق فوري من الصين على ما تضمنه الإعلان الأمريكي البريطاني.

ووصل سوناك، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة في أول زيارة له منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.