مشروع قانون أمريكي يطالب بمنح اللجوء "للأويغور"

قدمت مجموعة في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون يطالب بمنح اللجوء للأويغور.

وبكرت وكالة الأناضول أن مجموعة بقيادة النائبة جينيفر ويكستون، قدمت مشروعاً بعنوان "قانون حماية حقوق الإنسان للأويغور".

وينص مشروع القانون على منح "أولوية اللجوء الثانية للأويغور" للأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم بالصين، وعلى رأسهم الأويغور أو الذين اضطروا لترك ديارهم هربا من الظلم والاضطهاد.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويغور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون من أصل نحو 1.4 مليار نسمة.