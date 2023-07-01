حظر العمل السياسي لـ 8 أعوام على الرئيس البرازيلي السابق

أصدر القضاء البرازيلي، الجمعة، حكماً بحظر مزاولة العمل السياسي لمدة 8 أعوام على الرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو بتهمتي "استغلال السلطة" و"إساءة استخدام الإعلام".

وصرحت قاضية المحكمة العليا للانتخابات كارمن لوسيا أنتونيس بأن الرئيس السابق بولسونارو تمت إدانته وسحب جميع حقوقه السياسية حتى عام 2030 بأغلبية الأصوات، حسبما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأفاد الإعلام المحلي أن بولسونارو، الموصوف بأنه يميني متطرف، والذي أعلن رغبته في الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يستعد للطعن في قرار المحكمة الانتخابية العليا.

وفي حديث إذاعي قبل ساعات قليلة من صدور القرار، صرح بولسونارو بأنه سيستأنف أمام المحكمة العليا إذا صدر ضده قرار "حظر سياسي".

واعتبر محامي بولسونارو، تارسيسيو فييرا، في بيان يوم 23 يونيو/حزيران أن الاتهامات لا أساس لها وأن موكله لم يفعل شيئًا سوى التعبير عن آرائه بشأن النظام الانتخابي في البلاد.

وتحاكم المحكمة الانتخابية العليا الرئيس السابق بتهم استغلال السلطة وإساءة استخدام الإعلام الرسمي عندما زعم وجود خلل في النظام الانتخابي الإلكتروني للبرازيل خلال اجتماع نقل عبر التلفزيون مع دبلوماسيين أجانب في تموز/يوليو 2022، وذلك قبل ثلاثة أشهر من هزيمته في الانتخابات أمام منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.