مجلس الأمن يعقد جلسة الجمعة بشأن التصعيد الإسرائيلي في جنين

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة المقبل، جلسة لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بطلب من الإمارات.

وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، عبر تويتر الثلاثاء، إن المجلس (المكون من 15 عضواً) سيعقد الجمعة جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الضفة الغربية.

وصباح الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العملية العسكرية في جنين ومغادرة كل القوات المنطقة "بعد تحقيق أهدافها".

وطلبت الإمارات عقد الاجتماع في ضوء التطورات والتصعيد في مدينة جنين، بحسب وكالة الأناضول.

وأدانت الإمارات، الاثنين، "الاعتداءات" الإسرائيلية على جنين وشددت على "ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وعدم توسيع دائرة العنف".

والاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.