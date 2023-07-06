غوتيريش يدين استخدام إسرائيل العنف والقوة المفرطة في جنين

أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، "كل أشكال العنف ضد المدنيين" واستخدام إسرائيل القوة المفرطة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال غوتيريش للصحفيين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "كانت الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في مخيم مكتظ للاجئين أسوأ أعمال العنف في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، وكان لها تأثير كبير على المدنيين، بما في ذلك أكثر من 100 جريح وأجبر الآلاف على الفرار".

وأضاف: "أدين بشدة كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية".

ورداً على سؤال، حول ما إذا كان ذلك ينطبق على إسرائيل على وجه التهديد، قال غوتيريش: "هذا ينطبق على كل استخدام للقوة المفرطة، وكما هو واضح في هذا الوضع، كان هناك استخدام للقوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية".

وطالب الأمين العام إسرائيل بالإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضبط النفس واستخدام القوة المتناسبة، وواجب تقليل الضرر واحترام الحياة والحفاظ عليها".