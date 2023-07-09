أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الأمريكي "سنتكوم"، الأحد، مقتل أسامة المهاجر أحد قادة تنظيم "داعش" شرقي سوريا بغارة أمريكية في 7 يوليو/ تموز الجاري.

وأكدت "سنتكوم"، في بيان عبر تويتر، أن "غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة قتلت، الجمعة، أحد قادة "داعش" أسامة المهاجر شرقي سوريا.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لقد أوضحنا أننا نظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة"، حسب البيان نفسه.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "داعش لا يزال يشكل تهديدًا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضًا".

ولا توجد مؤشرات على مقتل أي مدني في هذه الغارة، حسب المصدر نفسه.

وذكر البيان أن "الغارة نفذتها مسيرات أمريكية من طراز MQ-9 بعد أن كانت تعرضت في وقت سابق من الجمعة لمضايقات من قبل طائرات روسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (لم تسمّه) قوله إن "غارة جوية بطائرة مسيرة قتلت زعيم تنظيم داعش أسامة المهاجر عندما كان على متن دراجة نارية في منطقة حلب شرقي سوريا".

وأكد البيان أن "الغارة ستؤدي إلى تعطيل وتقويض قدرة "داعش" على التخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية".