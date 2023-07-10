بايدن يرحب بتعهد أردوغان إحالة طلب انضمام السويد للناتو إلى البرلمان

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحالة طلب (بروتوكول) انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى البرلمان التركي.

جاء ذلك في بيان، الاثنين، قال فيه: "مستعدون للعمل مع تركيا والرئيس أردوغان لتطوير الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية".

وأضاف بايدن أنه يرحب بالبيان الصادر عن تركيا والسويد والأمين العام للناتو ستولتنبرغ، بما في ذلك تعهد الرئيس أردوغان بإحالة بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو إلى البرلمان التركي للموافقة عليه.

وأكد أنه ينتظر بفارغ الصبر الترحيب بالسويد باعتبارها الحليف الـ 32 في الناتو.

ومساء الاثنين، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق، خلال الاجتماع الثلاثي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، على دعم طلب انضمام السويد للحلف، وأنه سيحيله إلى البرلمان التركي قريباً.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس أردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة الأناضول، الاثنين، أن اللقاء سيعقد الساعة 18:00 (ت.غ+3).

والأحد، بحث أردوغان وبايدن في اتصال هاتفي وضع أوكرانيا بالنسبة للناتو، وانضمام السويد إلى الناتو وملف شراء تركيا مقاتلات "إف-16"، ومسار العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي