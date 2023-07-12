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بايدن يشكر أردوغان على موقفه حيال انضمام السويد للناتو

ديلي صباح ووكالات
نيويورك
نشر في 12.07.2023 23:35
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في لقاء على هامش قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن وأمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في لقاء على هامش قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس (صورة: الأناضول)

شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على موقفه حيال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال بايدن، في تغريدة على تويتر، مخاطباً أردوغان: "أشكرك على شجاعتك وقيادتك ودبلوماسيتك التي أظهرتها".

وأضاف بايدن أن تركيا توصلت أمس إلى "اتفاق تاريخي" بشأن انضمام السويد إلى الناتو.

وأشار إلى أن قمة فيلنيوس أكدت التزام الناتو بالمسائل الدفاعية، مضيفاً: "آمل أن نتمكن من الاستمرار في تعزيز ذلك أكثر".

وعقدت قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء بمشاركة 31 زعيماً من الدول الأعضاء في الحلف.

والاثنين، أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

ويومي الثلاثاء والأربعاء، أجرى الرئيس التركي أردوغان عدة لقاءات مع قادة وزعماء مشاركين في قمة "الناتو"، كان أبرزها مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وقال عقب اللقاء إن لقاء بايدن في ليتوانيا بمثابة "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

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