بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "خسر الحرب" في أوكرانيا، مؤكداً أن الأخيرة ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" في النهاية.

واعتبر بايدن، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بعد محادثات مع قادة دول الشمال: أن "بوتين خسر الحرب" و"يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".

وتوقع أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، وفق ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "آمل وأتوقع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدما مهما في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

وأكد أن أوكرانيا ستنضم إلى حلف الناتو، مضيفا أن بوتين سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب.

وتابع بايدن أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات.

وزاد: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وأمس الأربعاء، أعلن بايدن أن "قادة الناتو اتفقوا على أن تكون أوكرانيا عضوا في الحلف بعد الحرب".

وقالت دول الناتو إن أوكرانيا يمكنها الانضمام إلى التحالف العسكري "عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط"، لكنهم أكدوا التزامهم بتقديم دعم عسكري لكييف يمتد لسنوات.

وأشار بايدن أيضا إلى أن على زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، "توخي الحذر من احتمال تسميمه"، بعد فشل تمرده المسلح على القيادة العسكرية في موسكو.

وقال: "الله وحده يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر مما آكل".

ومؤخرا، قاد بريغوجين تمردا على موسكو انتهى بوساطة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وسحب الأسلحة الثقيلة من "فاغنر" وتخيير عناصرها بين التعاقد مع الجيش الروسي أو الانتقال إلى بيلاروسيا أو العودة إلى بيوتهم.

ووصف بايدن القمة بين الولايات المتحدة ودول الشمال بأنها "مثمرة للغاية"، وتعهد بحماية كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو بما في ذلك فنلندا.

وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه فنلندا، وحلف شمال الأطلسي، وهذه الالتزامات راسخة بشدة".