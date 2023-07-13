غوتيريش يعمل على تمديد آلية توصيل المساعدات إلى شمال غربي سوريا

قال ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن الأخير يعمل على إعادة تفعيل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده أن غوتيريش دعا إلى تمديد فترة آلية توصيل المساعدات التي انتهت قبل يومين لمدة 12 شهراً إضافياً.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة يجري لقاءات ومحادثات حول الأمر، معرباً عن أمله في أن تتكلل جهوده بالنجاح.

والثلاثاء، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية.

وصوتت روسيا ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر "باب الهوى"، بعد انتهاء التفويض بشأن الآلية الاثنين الماضي.

بدورهم، صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وتصر روسيا على التمديد لمدة 6 أشهر فقط، وقدمت قرارا منافسا بهذا الخصوص.

وتسمح هذه الآلية الإنسانية التي بدأت في عام 2014، بإيصال المساعدات إلى حوالي 4 ملايين شخص في سوريا، ويتم تجديدها سنوياً.