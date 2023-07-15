محكمة أمريكية تحكم على مواطن بالسجن المؤبد لتجنيده "آلاف" المقاتلين في تنظيم داعش

حُكم على مواطن أميركي بالسجن المؤبد لمساعدته في تجنيد "آلاف" المقاتلين في تنظيم داعش، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وقالت الوزارة إن ميرساد كانديك (40 عاما) كان عضوا رفيع المستوى في الجماعة المتطرفة بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

وقد غادر نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا حيث انضم إلى التنظيم وصار مقاتلاً في بلدة حريتان قرب مدينة حلب.

وأضافت الوزارة أنه تم توجيهه بعد ذلك للانتقال إلى تركيا للمساعدة في تهريب مقاتلين أجانب وأسلحة للتنظيم إلى سوريا.

كما كان "أميرا" في إعلام الجماعة المتطرفة التي تولى نشر دعايتها ورسائل التجنيد فيها عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر أكثر من 120 حساب تويتر.

وقالت وزارة العدل إنه بصفته مجنِّدا "أرسل آلاف المتطوعين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفين من دول غربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط".

أحد المتطوعين الذين جندهم هو رسلان أساينوف من نيويورك، وقد صار قناصا في تنظيم داعش وأدين في شباط/فبراير بتقديم دعم مادي لمجموعة إرهابية مصنَّفة.

ومن المجنَّدين الآخرين الفتى الأسترالي جيك بيلاردي الذي استدرج للانضمام إلى التنظيم عام 2014 قبل أن يقتل أكثر من 30 عسكريا عراقيا في هجوم انتحاري في آذار/مارس 2015.

بحلول أوائل عام 2017، كان ميرساد كانديك يختبئ في البوسنة تحت اسم مستعار، قبل توقيفه في تموز/يوليو 2017 في سراييفو ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر.

وسبق له أن أدين في محاكمة أمام هيئة محلفين في أيار/مايو 2022 بالتآمر وخمس تهم أخرى على خلفية تقديم دعم لتنظيم داعش.