الولايات المتحدة تدعم قمة السلام بشأن أوكرانيا في السعودية

أعلنت واشنطن، الاثنين، دعمها قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في مدينة جدة بالسعودية يومي 5 و 6 أغسطس/ آب الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "نحن بالطبع ندعم هذه القمة، لقد قلنا منذ فترة طويلة إنه من المهم أن تكون أوكرانيا في مقعد القيادة عندما يتعلق الأمر بأي حل دبلوماسي محتمل لهذه الحرب"، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف: "يسعدنا أن تكون هناك دول ستحضر هذه القمة للتحدث مباشرة مع أوكرانيا".

وحول الدول التي ستحضر القمة، اكتفى المتحدث بالقول إن "المسؤولين الأمريكيين سيحضرون القمة"، دون الكشف عن هوياتهم.

والمحادثات التي تستضيفها السعودية هي الثانية في سلسلة لقاءات ينظمها أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، وجرت المحادثات الأولى خلال وقت سابق من العام الجاري في عاصمة الدنمارك، كوبنهاغن.

والأحد، أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، عن اجتماع يتعلق بصيغة السلام الأوكرانية، سينعقد في المملكة العربية السعودية قريباً، على مستوى مستشاري الأمن القومي لرؤساء الدول.

وقال يرماك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر محلي، إن صيغة السلام الأوكرانية تتضمن 10 نقاط أساسية، سيضمن تنفيذها السلام بالنسبة لأوكرانيا، إلى جانب تشكيلها آليات لمنع النزاعات المستقبلية في العالم، وذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.