بلينكن يبحث مع وزير إسرائيلي خفض التصعيد وحل الدولتين

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، خفض التصعيد، والتزام واشنطن بحل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال بلينكن للوزير الإسرائيلي، وفق تصريحات صحفية أدلى بها فيدانت باتيل، نائب متحدث الخارجية الأمريكية، وأوردتها وكالة الأناضول.

وبحث بلينكن مع دريمر "أهمية خفض التصعيد والتزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين".

ونقل باتيل عن بلينكن قوله لدريمر، إن "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين، والولايات المتحدة تعارضه بشدة".

وأوضح باتيل أن بلينكن ودريمر بحثا أيضًا "التحديات الإقليمية التي تشكلها إيران ووكلاؤها (في إشارة إلى حزب الله اللبناني)".

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي، جراء التصعيد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في جنين ومخيمها استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بزعم ملاحقة مسلحين.

وأسفرت العملية التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين.