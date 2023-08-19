واشنطن وسيول وطوكيو تتعهد بتعزيز علاقات الأمن والاقتصاد

أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الجمعة، تعهدها بالالتزام بتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية بينها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن البيت الأبيض، عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بمقر الإقامة الرئاسي في منتجع كامب ديفيد قرب العاصمة واشنطن.

وأوضح البيان أن القمة جاءت "لتدشين حقبة جديدة من الشراكة الثلاثية في وقت مفصلي وتاريخي يتطلب الوحدة والعمل المنسق".

وفي القمة، أكد قادة البلدان الثلاثة أن الشراكة بين دولهم "تعزز أمن وازدهار شعوبها والمنطقة والعالم".

والتزم القادة بـ"تقوية اقتصاداتهم ودعم السلام والأمن الإقليمي والعالمي وتعزيز التنسيق الاستراتيجي لضمان ازدهار وأمن واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ".