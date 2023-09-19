واشنطن تقدم 11 مليون دولار لمواجهة كارثة فيضانات ليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين، تقديم واشنطن مساعدات إنسانية إلى ليبيا بقيمة 11 مليون دولار لمواجهة تبعات الفيضانات المدمرة التي ضربت شرقي البلاد وخلفت آلاف الموتى والمفقودين والنازحين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "اليوم، وبينما يواصل سكان شرقي ليبيا التعافي وإعادة البناء في أعقاب الفيضانات الكارثية، تقدم الولايات المتحدة مبلغا بقيمة 11 مليون دولار للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجاتهم الإنسانية العاجلة".

وأوضح البيان أن "وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعدان في تنسيق إيصال المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً، من خلال الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية من جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية".

وأشار البيان إلى "استمرار الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في هذا الوقت العصيب".

وأكد التزام واشنطن "بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزاهة في ليبيا، يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تضرر نحو 70 بالمئة من البنية التحتية في المناطق المنكوبة شرقي البلاد جراء الفيضانات.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفاً و470 قتيلاً و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي ليبيا، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، مساء 16 سبتمبر الحالي