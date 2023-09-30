أرمن يعتدون على مشاركين بفعالية حول تركيا في لوس أنجلوس الأمريكية

تدخّلت شرطة مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت، لصدّ اعتداء قام به مواطنون أرمن على فعالية حول تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول، أن مدينة ألوس أنجلوس استضافت منتدى حول السياسات الخارجية التركية، حضرها سفير أنقرة بواشنطن حسن مراد مرجان، والقنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس راميل قربانوف، ورئيس معهد يونس إمره الثقافي شرف أطاش، إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية.

وفي مستهل الفعالية، قام أحد المحتجين بإطلاق هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان، ما دفع عناصر الشرطة لنقله إلى خارج قاعة المنتدى.

ولدى بدء السفير التركي كلمته، بدأ 11 طالباً بالاحتجاج، فيما قام أحد المحتجين بالاعتداء لفظياً على "قربانوف".

وعقب استمرار الاحتجاج لقرابة 10 دقائق، قام عناصر الشرطة بإبعاد المحتجين عن مكان انعقاد المنتدى، ليواصلوا احتجاجهم في الخارج.

وفي ختام الفعالية، تعرض كلّ من "أطاش" وملحق الخدمات الدينية التركية في لوس أنجلوس إسماعيل دمير أزان، وبعض الإعلاميين، لاعتداء جسدي ولفظي من قبل المحتجين.