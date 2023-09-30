واشنطن تعرب عن قلقها من الحشد العسكري الصربي على حدود كوسوفو

أعرب الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن قلقها من التحركات العسكري الصربية على حدود كوسوفو.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقدم سوليفان تعازيه لكوسوفو في مقتل شرطي في أحداث 24 سبتمبر/ أيلول، وأعرب عن قلقه من الحشد العسكري الصربي على حدود كوسوفو، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو.

وتناول سوليفان وكورتي الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بين كوسوفو وصربيا، وأفاد سوليفان أن ذلك هو الحل الوحيد طويل الأمد للحفاظ على الاستقرار في كوسوفو.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن صربيا تقوم بعملية انتشار عسكري "غير مسبوق" على طول حدودها مع كوسوفو، داعيا بلغراد إلى سحب قواتها.

وقال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بلاده "تراقب" ما سماه "الانتشار العسكري الصربي الكبير على طول الحدود مع كوسوفو"، الذي حدث خلال الأسبوع الماضي.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، قتل شرطي وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقا في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.

وتعليقًا على الحادثة اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صربيا بدعم المسلحين، وطالب بلغراد بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".

يذكر أنه في عام 2008 أعلنت كوسوفو بشكل أحادي استقلالها عن صربيا لتعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعتبرها جزءًا من أراضيها.