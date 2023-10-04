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إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من منصبه

ديلي صباح ووكالات
نيويورك
نشر في 04.10.2023 11:05
رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يحمل صندوقًا أثناء مغادرته مكتبه بعد عدة ساعات من إقالته من منصبه بتصويت مجلس النواب، واشنطن، 3-10-2023 صورة: رويترز رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يحمل صندوقًا أثناء مغادرته مكتبه بعد عدة ساعات من إقالته من منصبه بتصويت مجلس النواب، واشنطن، 3-10-2023( صورة: رويترز)

أقال مجلس النواب الأمريكي رئيسه "كيفن مكارثي" من منصبه،عقب تصويت أظهر تراجع تأييد الجمهوريين له، في إقالة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية .

وصوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مقترح طرحه النائب الجمهوري "مات غايتز" بإقالة مكارثي.

وإلى جانب الديمقراطيين، صوت 8 جمهوريين بـ"نعم" لإقالة مكارثي.

ولحين انتخاب رئيس جديد تم تعيين النائب الجمهوري "باتريك ماكهنري" رئيساً مؤقتاً لمجلس النواب، ويستمر مكارثي في أداء مهامه كنائب.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 110 أعوام يجري تصويت في مجلس النواب الأمريكي لإقالة رئيسه.

وأصبح مكارثي أول رئيس لمجلس النواب في التاريخ الأمريكي الحديث تتم إقالته من منصبه بأصوات أعضاء حزبه.

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