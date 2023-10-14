تظاهرات في الولايات المتحدة وكندا تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهر العشرات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، السبت، تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة".

ففي ميدان التايمز بمدينة نيويورك الأمريكية" رفع المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة بدأت من ميدان التايمز وصولاً الى مبنى القنصلية الاسرائيلية، وفق وكالة الأناضول.

كما تظاهر العشرات في مدينة مونتريال الكندية "تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة" وتضامنا مع الفلسطينيين.

وورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية، وفق صور أوردتها وكالة الأناضول.

والجمعة، خرجت تظاهرات حاشدة في دول عربية، عقب أداء صلاة الجمعة، تضامناً مع أهالي قطاع غزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أيام.

ومنذ السبت الماضي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، ضمن مواجهات فلسطينية إسرائيلية غير مسبوقة.

وأسفرت الغارات عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين ونزوح السكان عن منازلهم، تزامنا مع قطع تل أبيب إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السابع على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.