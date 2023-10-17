رئيس الوزراء الكندي يدعو لفتح ممر إنساني لدخول المساعدات إلى غزة

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، إلى فتح ممر إنساني لدخول المساعدات إلى قطاع غزة بعد انقطاع الخدمات الأساسية جراء الحصار الإسرائيلي.

وقال ترودو في كلمة أمام مجلس العموم: "نشعر بقلق بالغ جراء الأزمة الإنسانية المخيفة التي تزداد سوءا بغزة"، بحسب ما أوردته قناة CBC نيوز الكندية.

وأوضح ترودو أن إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة "مسألة ضرورية"، مطالباً بفتح ممر إنساني لوصول المساعدات إلى غزة دون أي إعاقة.

وشدد على أن "الحروب لها قوانين، ويجب الالتزام بالقوانين الدولية في غزة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكندي ميلاني جولي أن "الأزمات في غزة والضفة الغربية وفي إسرائيل أدت إلى حالة من التقلب في الأوضاع الأمنية بالمنطقة".

وتوجه وزير الخارجية بالنصح للمواطنين الكنديين المتواجدين في لبنان لمغادرة البلاد.

ولليوم الحادي عشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت حتى مساء الإثنين، عن مقتل 2778 شهيدا و9938 جريحاً، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.

وفجر 7 أكتوبر أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وخلال العملية، أسرت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى "عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط"، خلال عملية تسلل واسعة النطاق لمستوطنات غلاف غزة، وفق ما أعلنت الحركة حينها.