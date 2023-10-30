نائبة الرئيس الأمريكي: لا نخطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الاثنين، أنه لا توجد خطط لدى واشنطن لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة.

واعتبرت هاريس، في حديثها لشبكة "سي بي إس نيوز"، أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، في تجديد لدعمها للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وأردفت: "مع ذلك، من المهم جداً ألا يكون هناك خلط بين حماس والفلسطينيين" في قطاع غزة الذي يتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة دمرت أحياء سكنية وخلفت آلاف الضحايا المدنيين.

ولفتت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن "الفلسطينيين يستحقون السلامة والأمن والكرامة كما الإسرائيليين"، على حد تعبيرها.

وأكدت على أنه يجب الالتزام بقواعد الحرب وأن تكون هناك مساعدات إنسانية تتدفق للفلسطينيين.

وأضافت: "ليست لدينا أي نية، ولا خطط لدينا، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة"، داعية إيران إلى عدم الانخراط في الصراع الدائر منذ أكثر من 3 أسابيع.

ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة.

وفي الضفة الغربية استشهد 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.