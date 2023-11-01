واشنطن: لا ندعم أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج غزة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، أن واشنطن "لا تدعم أي ترحيل قسري" للفلسطينيين إلى خارج غزة.

وأعرب كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن دعمهم لمساعي تأمين عبور آمن للمدنيين الذين يريدون مغادرة غزة.

وتواصل الولايات المتحدة، بحسب كيربي، "الضغط من أجل إيصال الخدمات الرئيسية لغزة بما فيها توزيع الماء والوقود".

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إلى دخول 66 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في الساعات الـ 24 الأخيرة، مستدركاً بأنّ احتياجات غزة أكثر من الكمية التي دخلت.

وكانت غزة تتلقى نحو 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يوميا قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز، وفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

لكن منذ 7 أكتوبر يتواصل إغلاق المعابر والحصار المشدد الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة خلفت دمارا هائلا وآلاف القتلى والجرحى.