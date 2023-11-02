الولايات المتحدة تؤكد للسعودية أهمية منع توسع الصراع في غزة

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، على أهمية منع توسع الصراع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما في واشنطن، أمس الأربعاء، بحسب بيان نشره متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس.

وقال ميلر إن "بلينكن أكد للوزير السعودي أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، ومنع توسع الصراع أكثر، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك اليمن".

وأشار بلينكن إلى أهمية العمل لتحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي يعد أولوية مشتركة لواشنطن والرياض، وفقاً للبيان.

وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بدعم الدفاع عن شركائها ضد التهديدات القادمة من جهات فاعلة حكومية وغير حكومية.

وأوضح البيان أن بلينكن جدد تأكيد "القيمة الدائمة" للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.

وتناول الجانبان جهود السعودية "لتأمين اتفاق سلام دائم في اليمن وإطلاق حوار سياسي بين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة وضمان تركيز الجهات الفاعلة في اليمن على هذا الجهد".

والخميس، قال وزير الدفاع السعودي، عبر منصة "إكس"، إنه استعرض مع وزير الخارجية الأمريكي "العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة".

ومساء الأربعاء، أفاد الوزير السعودي بأنه التقى نظيره الأمريكي لويد أوستن، وبحث معه "المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية بلدينا في حفظ الأمن ودعم الاستقرار".

كما التقى وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وأكد خلال اللقاء "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية واستئناف مسار السلام"، بحسب منشور سابق.