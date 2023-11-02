واشنطن: نبحث فكرة توقف مؤقت للصراع بين إسرائيل وحماس

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الخميس، إننا "نبحث فكرة توقف مؤقت للصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بهدف مساعدة المدنيين بغزة وإخراج الرهائن بمن فيهم الرعايا الأمريكيون".

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، "ما نحاول القيام به هو استكشاف فكرة فترات التوقف التي قد تكون ضرورية لمواصلة إدخال المساعدات ومواصلة العمل لإخراج الناس بأمان، بما في ذلك الرهائن".

واستطرد أن "أي توقف مؤقت من هذا القبيل لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

وردًا على سؤال عن شرعية الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قبل يومين، قال كيربي: "لا تعليق لدينا بهذا الخصوص، حيث إن هذه التساؤلات تجيب عنها وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تدير العمليات العسكرية هناك، ونحن لا نتدخل بذلك".

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا"، قبل أن يعلن متحدث وزارة الصحة بغزة فجر الخميس، ارتفاع العدد إلى 1000.

ولليوم الـ27 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وقتل إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.