بلينكن: أجريت مباحثات مهمة بهدف تحقيق سلام للإسرائيليين والفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إنه أجرى مباحثات مهمة للغاية مع دول المنطقة من أجل تهيئة ظروف سلام دائمة ومستدامة من أجل الإسرائيليين والفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية من مطار "أسن بوغا" في العاصمة أنقرة، عقب لقائه نظيره التركي هاكان فيدان.

وأشار بلينكن أنه أجرى زيارات لدول إقليمية مختلفة فيما يخص إخراج المدنيين من قطاع غزة، واتخذ خطوات مهمة، وعقد اجتماعات، وبذل قصارى جهده لمنع انتشار الصراع إلى المنطقة باستخدام نفوذ كل دولة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على الأهمية البالغة لمنع اتساع رقعة الحرب، مبينًا أن بلدان المنظمة يبذلون جهودًا حثيثة من أجل هذه الغاية.

وقال: "أجرينا مباحثات مهمة للغاية مع دول المنطقة لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام للإسرائيليين والفلسطينيين، ونواصل العمل على هذه المسألة، ونفكر في المستقبل بينما نحاول حل هذه الأزمة"، معرباً عن اعتقاده بتحقيق تقدم بهذه المسائل.

وأضاف: "لا نتفق في كل المواضيع (مع دول المنطقة) ولكن نتعاون بخصوص العمل سويًا في أهم القضايا الحساسة، ونستمر في التواصل بشكل علني بشأن المسائل الأخرى".

وبيّن أنهم يعملون مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساتيرفيلد، بشأن التفاصيل المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية، مشيرًا أنهم قاموا بزيادة تلك المساعدات بشكل كبير.

وأكد أنه ناقش مع الجانب الإسرائيلي سبل وقف الاشتباكات لأسباب إنسانية.

وذكر بلينكن أن إحدى النقاط المهمة تتمثل في "إحراز تقدم بشأن قضية الرهائن"، وقال: "هذه قضية نركز عليها بشكل مكثف، ولكن نعتقد أيضًا أن وقف الاشتباكات يمكن أن يساعد في دفع هذا المقترح".

ولفت الوزير الأمريكي أنهم يركزون للغاية على ما يحدث في الضفة الغربية أيضًا وليس على غزة فقط، مضيفًا: "أعربنا بوضوح شديد عن مخاوفنا بشأن العنف المتطرف في الضفة الغربية، وسمعنا أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بخصوص التعامل مع هذه المسألة بشكل أكثر فعالية، ونراقب حدوثه عن كثب".

وفي سؤال حول الرهائن بيد حركة حماس، رفض بلينكن التطرق إلى أي تفاصيل بهذا الخصوص واكتفى بالتأكيد أن هذه المسألة في مركز اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب عن اعتقاده أن باقي الدول قد تلعب دورًا مهمة فيما يتعلق بتحرير الرهائن، مشددًا أن تقديم المساعدة في هذا الصدد بعد ضرورة.

وردًا على سؤال حول مسار انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أوضح بلينكن أنهم متشجعون للغاية عقب توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبروتوكول الانضمام وإحالته للبرلمان.

وأبدى ثقته بإحراز تقدم فيما يخص انضمام السويد للناتو، مردفاً: "أعتقد أن هناك عزمًا مشتركًا بيننا بخصوص استكمال عملية انضمام السويد إلى الحلف".