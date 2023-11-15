مملكة بليز تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلنت مملكة بليز Belize، إحدى دول منطقة الكاريبي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من شهر.

وأفادت حكومة بليز في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن القرار اتُخذ لأن إسرائيل لم تقبل دعوات وقف إطلاق النار ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت: "رغم مطالبنا، لم تضع إسرائيل حدا لانتهاكاتها الدولية لحقوق الإنسان، ولم تسمح في الوقت نفسه لفرق الإغاثة بالدخول للتخفيف من معاناة سكان غزة، ولهذا السبب قررنا تنفيذ سلسلة من التدابير".

يذكر أن كولومبيا وتشيلي وهندوراس استدعت سفراءها في تل أبيب للتشاور، على خلفية الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة، فيما أعلنت بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

ولليوم الـ40، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.